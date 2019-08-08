Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 'İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin GPS sistemlerine müdahale etti' iddiası

'İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin GPS sistemlerine müdahale etti' iddiası

'İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin GPS sistemlerine müdahale etti' iddiası

Pentagon yetkilisi, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'na GPS sinyallerini kesici cihazlar yerleştirdiğini öne sürdü.

İran'ın Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nden geçen yabancı gemilerin GPS sistemlerine müdahale ettiği iddia edildi. Amerikan CNN televizyonunun haberine göre, ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Denizcilik İdaresi (MARAD), bazı gemilerin GPS sistemlerine müdahale edildiğine ilişkin raporlar alındığını bildirerek, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kullanan ticari gemiler için bir uyarı yayımladı. 

Uyarıda ayrıca, "Körfez çevresinde tanımlanamayan bazı deniz araçlarının kendilerini ABD veya koalisyona ait savaş gemileri olarak tanıttığı" ifade edildi. Öte yandan CNN'e konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'na GPS sinyallerini kesici cihazlar yerleştirdiğini ileri sürdü.  

İran'ın yerleştirdiği cihazlarla sivil uçakları ve gemi navigasyon sistemlerini bozmaya çalıştığını savunan ABD'li yetkili, İran güçlerinin, GPS sistemleri düzgün çalışamayan yabancı ticari gemi veya sivil uçakların yanlışlıkla İran sularına ya da hava sahasına girmesi halinde bunları alıkoyabilmek için bu yöntemi kullandığını öne sürdü. Söz konusu yetkili, İran'ın ayrıca ticari gemiler tarafından kullanılan "Otomatik Tanımlama Sistemi"ne yanıltıcı bir siber müdahaleyle İran'a ait askeri deniz araçlarını ticari deniz araçları olarak gösterdiğini söyledi. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

8,5 yıl sonra mesajı gördü, aşık oldu
Ebru Şahin Tayland'da
Bu aşkta umut yok
Burcu ve Berk neden boşanıyor? İşte detaylar...
Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...
<p>Güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda kız arkadaşının da üzerinde bulunduğu motosiklet ile a

Bıçak Çekip Motoruna Yakıt İstedi, Pompacının Yaptığı Şoke Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekli ikramiye ödemeleri hesaplara geçiyor

Karain Mağarası'nda 350 bin yıllık balta