Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1922
  • 6,9297
  • 254.853
  • 90.272
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran Genelkurmay Başkanlığı: Pişman edici yanıtla karşılık veririz

İran Genelkurmay Başkanlığı: Pişman edici yanıtla karşılık veririz

İran Genelkurmay Başkanlığı: Pişman edici yanıtla karşılık veririz

İran Genelkurmay Başkanlığı, İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgi bugün aldığı kararın ardından, İran'a karşı yapılacak olası her türlü askeri eyleme `pişman edici´ yanıtla karşılık vereceklerini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, halktan psikolojik operasyonlara karşı dikkatli olmaları istenerek, "Düşmanların her türlü olası eylemi, silahlı güçlerimizin pişman edici yanıtıyla karşılık bulacak" denildi.

Açıklamada ayrıca hükümetin aldığı karara tam destek verildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı konuşmada, her hangi bir savaşı başlatan taraf olmayacaklarını ancak İran'a karşı olası savaşa sert yanıt vereceklerini söyledi.

İran, bugün ABD'nin tek taraflı İran Nükleer Anlaşması'ndan ayrılmasına ve uygulanan yaptırımlara tepki olarak söz konusu anlaşmadaki bazı yükümlülüklerini bundan sonra yerine getirmemeye karar verdi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Brad Pitt aşk iddialarına yanıt verdi
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler karakolluk oldu

Hayat Kısa İnsanlar Uçuyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sezon sonu serbest kalacak futbolcular

Game of Thrones'ta ejderhanın (Rhaegal) öldürülmesi sahnesinin kamera arkası