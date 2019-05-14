Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0487
  • 6,7969
  • 252.306
  • 87.677
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran, Filistin için referandum çağrısı yaptı

İran, Filistin için referandum çağrısı yaptı

İran, Filistin için referandum çağrısı yaptı

İran, halkın kendi kaderini belirleyebilmesi için Filistin'de Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin katılacağı referandum çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Filistin'de Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumun Filistin toprakları ve Kudüs'ün İsrail işgalinden kurtarılması, Filistin halkına kendi kaderini belirleme hakkı tanınması ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin hükümeti oluşturulması konusunda sorumlu olduğu belirtildi.

"İsrail uluslararası barış ve güvenlik için gerçek bir tehdit haline gelmiştir"

Uluslararası toplumdan İsrail işgaline karşı kararlı adımlar beklendiği ifade edilen açıklamada, "Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler dahil olmak üzere tüm yerel sakinlerin katılımıyla referandum düzenlenmesi hususunda gerekli koşullar sağlanmalıdır." denildi.

Açıklamada ayrıca "Büyük Felaket" olarak adlandırılan 14 Mayıs 1948'den bu yana Filistin topraklarında barış ve istikrarın olmadığına vurgu yapılarak, "Nekbe Günü'nde işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde savaş, cinayet ve işgalcilikle varlığını sürdüren siyonist rejim denilen gayrimeşru bir varlık doğdu. Tüm bölgesel krizlerin sebebi olan bu rejim, bugün uluslararası barış ve güvenlik için gerçek bir tehdit haline gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise uyardı: Güvenmeyin
Seda Akgül: Hiç dibe vurmadım, hep dipteyim
Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor
Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Niğde’de geçimini ayakkabı tamirciliği yaparak sağlayan Mehmet Tayfur, Antalya´da 29 ülkeden sporcun

Ayakkabı Tamircisi Kick Boks Avrupa Şampiyonu Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD'de kundaklanan camide büyük hasar: Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki

Sosyal medyada görenleri güldüren paylaşımlar