İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin asker kararına cevap geldi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin asker gönderme kararının bölge için tehlikeli olduğunu söyledi. Pakistan'daki resmi temasları sonrası başkent İslamabad'dan Tahran'a hareketinden önce İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Zarif, "ABD'nin bizim bölgemizde askeri varlığını arttırması son derece tehlikelidir. Uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu duruma karşı koyulmalıdır." dedi. ABD Başkanı Donald Trump, dün, Orta Doğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklamıştı.

Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Trump'ın ilave asker kararını verdiği ve söz konusu kararıyla ilgili Kongreyi bilgilendirdiği belirtilmişti. Washington yönetimi, iki hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

(AA)