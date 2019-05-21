Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0629
  • 6,767
  • 247.889
  • 85.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD taahhütlerine bağlı kalmadığı sürece müzakere olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD taahhütlerine bağlı kalmadığı sürece müzakere olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD taahhütlerine bağlı kalmadığı sürece müzakere olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD’nin İran’ı tehdit etmemesi gerektiğini söyleyerek, "ABD nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymadığı sürece müzakere olmayacak” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD’nin nükleer anlaşma çerçevesinde İran’a saygı duyması gerektiğini belirterek, "Aksi halde müzakere olmaz” dedi. ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırmasını büyük bir tehlike olarak nitelendiren Zarif, "ABD Orta Doğu’daki askeri varlığını artırarak çok tehlikeli bir oyunu başlatmış oldu” ifadesini kullandı.

ABD’nin nükleer anlaşmadan ayrılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Zarif, İran’ın her zaman iyi niyetli olduğunu belirterek, "Biz sözlerini ayaklar altına alanlar ile müzakere yapma taraftarı değiliz” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı tehdit eden son Twitter paylaşımına da değinen İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran’ın hiçbir zaman tehdit yoluyla müzakere etmeyeceğini vurgulayarak, "Siz hiçbir zaman bir İranlıyı tehdit ederek ondan sizinle anlaşmasını bekleyemezsiniz. Müzakerenin yolu tehdit değil saygıdır” dedi.

ABD Başkanı Trump, İran aleyhindeki son Twitter paylaşımında İran’ı tehdit ederek, "Eğer İran savaş isterse bu onların resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD’yi tehdit etme” ifadelerini kullanmıştı.
  (İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncuya 19 yıla varan hapis istemi
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
‘O sizin uydurmanız‘
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olacak

Diriliş Ertuğrul 149. Yeni Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD’yi geride bıraktı ve dünyanın en büyük donanması haline geldi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları