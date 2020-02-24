İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, koronavirüsü tiye aldı!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması ile endişeleri gidermeye komik bir yolla çalıştı. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşen Zarif, gülerek "Koronavirüsten etkilenmedimi, selamlaşabiliriz" dedi.

İHA'nın aktarmış olduğu habere göre, Çin’den yayılan koronavirüs, tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, resmi ziyaretlerinde koronavirüs endişelerini tiye aldı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Tahran'da bir araya gelen Zarif, buluşma sırasında Schallenberg ve diğer yetkililere gülümseyerek şunları söyledi:

"Koronavirüs bana bulaşmadı yemin ederim. Koronadan etkilenmedim selamlaşabiliriz.”

İranlı yetkililer ise görüşmelerin önlem altında yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

İran'da ülke genelinde koronavirüsün yayılmasının ve ölü sayısının yükselmesinin ardından Türkiye ve çeşitli ülkeler İran ile sınır kapısına kapattı, uçuşları da iptal etti.