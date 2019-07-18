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  3. İran Dışişleri Bakanı: İran ile savaşı başlatan bitiren taraf olmayacaktır

İran Dışişleri Bakanı: İran ile savaşı başlatan bitiren taraf olmayacaktır

İran Dışişleri Bakanı: İran ile savaşı başlatan bitiren taraf olmayacaktır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, bölgede bulunan yabancı ülkelerin istikrar ve güvenliği tehdit ettiklerini söyleyerek, ”İran ile savaşı başlatan, bu savaşı bitiren taraf olmayacaktır” dedi.

New York’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerikan televizyonuna konuştu. ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri gerilime ilişkin değerlendirmede bulunan Zarif, İran tarafından düşürülen ABD’ye ait casus uçağına işaret ederek,”İran kendi sınırlarını koruyacaktır. ABD’ye ait casus uçağı İran hava sahasını ihlal etmiş ve bu nedenle düşürülmüştür” dedi.

ABD’nin casus uçağı ile sınır ihlali yapmasının İran milli güvenliği için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Zarif, binlerce kilometre uzaklıkta olan ülkelerin bölgeye gelerek istikrar ve güvenliği tehdit ettiklerini söyledi.

ABD ile İran arasında olası bir savaşın yaşanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Zarif, İran’ın hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmadığını belirterek, "İran ile savaşı başlatan, bu savaşı sonlandıran taraf olmayacaktır” ifadesini kullandı.

İHA

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