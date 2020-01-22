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  3. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı komutanı öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı komutanı öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı komutanı öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın ülkenin güneydoğusundaki Darhovin kırsal bölgesi komutanı Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Muceddemi'nin Şadgan kentine bağlı Darhovin'de bulunan evi sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli silahlı kişiler tarafından basıldı.

İranlı komutan uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 

Şadgan Valiliği, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı. 

(AA)


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