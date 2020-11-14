İran destekli Husiler'den Kızıl Deniz hamlesi... Mayın tarlasına çevirdiler

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Kızıl Deniz'in güneyine Husiler tarafından yerleştirilen bir deniz mayını tespit ettiklerini açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Koalisyondan yapılan ve Suudi Arabistan medyasında yer alan açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde Husiler tarafından yerleştirilen bir deniz mayınının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, koalisyonun Yemen'e karşı operasyona başlamasından bu yana Husiler'in yerleştirdiği 157 deniz mayınının tespit edildiği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.