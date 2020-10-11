İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Bakır Nubaht koronavirüse yakalandı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

AA'da yer alan haberde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nubaht, "Bazı belirtiler üzerine bir sağlık merkezine müracat ettim. Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı." dedi.

GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Nubaht, şu an durumunun iyi olduğunu fakat doktor gözetimi altında olduğunu kaydetti.