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  • İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Bakır Nubaht koronavirüse yakalandı
11 Ekim 2020 Pazar 12:04 | Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Bakır Nubaht koronavirüse yakalandı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Bakır Nubaht koronavirüse yakalandı
AA

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

AA'da yer alan haberde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nubaht, "Bazı belirtiler üzerine bir sağlık merkezine müracat ettim. Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı." dedi.

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 Nubaht, şu an durumunun iyi olduğunu fakat doktor gözetimi altında olduğunu kaydetti.

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