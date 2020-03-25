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  3. İran biyolojik savunma tatbikatı başlattı

İran biyolojik savunma tatbikatı başlattı

İran biyolojik savunma tatbikatı başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülke genelinde 3 bin noktada 3 gün sürecek biyolojik savunma tatbikatı başlattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülke genelinde 3 bin noktada 3 gün sürecek biyolojik savunma tatbikatı başlattı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu ile koordinasyon halinde ülke genelinde sürecek tatbikat kapsamında, başkent Tahran'daki 100 noktada gerçekleştirilecek dezenfeksiyon işlemlerine başladı.


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