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  3. İran alıkoyduğu İngiliz tankerin mürettebatından bir kısmını serbest bıraktı

İran alıkoyduğu İngiliz tankerin mürettebatından bir kısmını serbest bıraktı

İran alıkoyduğu İngiliz tankerin mürettebatından bir kısmını serbest bıraktı

İran, yaklaşık 1.5 aydır alıkoyduğu İngiltere bayraklı petrol tankerinin mürettebatından bir kısmını serbest bıraktı.

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İngiliz tankeri Steno Impero'nun mürettebatından bazılarının serbest bırakıldığını duyurdu.

Birçoğu Hindistan vatandaşı olan tankerdeki 23 kişilik mürettebattan bir kısmının İran'ın insani politikaları kapsamında serbest bırakıldığını aktaran Musevi, "Tankerin kaptanı ve mürettebatıyla bir sorunumuz yok. İhlali gerçekleştiren tankerin kendisi. Mürettebatın bazıları serbest bırakıldı" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bayraklı petrol tankeri Steno Impero'yu Hürmüz Boğazı'nda denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoymuştu. Tankerin Hindistan, Rusya, Litvanya ve Filipinler vatandaşı olan mürettebatına gemiden ayrılma izni verilmemişti.

(Sputnik)

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