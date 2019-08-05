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  3. İran Basra Körfezi yakınlarında iki tekneye el koydu

İran Basra Körfezi yakınlarında iki tekneye el koydu

İran Basra Körfezi yakınlarında iki tekneye el koydu

İran güçleri, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Limanı yakınlarında kaçak mal taşıdığı belirtilen iki tekneye el koyarak, 7 kişiyi gözaltına aldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Buşehr eyaleti Donanma Komutanı Veliyullah Rızainejad, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında denizciler, kaçak mal taşıdığı tespit edilen iki tekneye Buşehr Limanı yakınlarında el koydu." dedi.

Teknelerin içinde otomobil lastiği, otomobil yedek parçası ve ev aletleri gibi çok miktarda kaçak mal tespit edildiğini aktaran Rızainejad, teknelerdeki 7 kişinin de gözaltına alındığını belirtti. Rızainejad, uzmanların teknelerdeki kaçak malların piyasa değerini 100 milyar riyal (yaklaşık 13 milyon lira) olarak hesapladığını sözlerine ekledi. İran dün de Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir Irak gemisine el koyulduğunu duyurmuştu. Irak Petrol Bakanlığı ise el konulan geminin Bağdat yönetimine ait olduğu yönündeki iddiayı yalanlamıştı.

AA

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