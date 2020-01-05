İran basınında intikam, Batı'da endişe hakim

Olayı bir ‘terör saldırısı’ olarak nitelendiren gazeteler, Süleymani için ‘İslam’ın Büyük Komutanı, ‘Yaşayan Şehit’ ve ‘Süper Kahraman’ gibi sıfatlar kullandı. ABD basınında ise genel olarak endişe hakimdi. Wall Street Journal, saldırının Ortadoğu’daki alevi artıracağını belirtti. Washington Post, “İran’dan önemli bir misillemeyi tetiklemesi beklenen” saldırının sürpriz olduğunu yazdı. İngiliz Daily Mail, “İran’ın İngiltere’ye karşı intikamı güçlendi” başlığını attı. BBC Orta Doğu Editörü Jeremy Bowen, savaşın başka yerlere dağılabileceği uyarısını yaparak “İran’ın kalbine sert bir darbe vuruldu” ifadelerini kullandı.