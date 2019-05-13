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  3. İran BAE'den sabotaja uğrayan 4 gemi için açıklama talep etti

İran BAE'den sabotaja uğrayan 4 gemi için açıklama talep etti

İran BAE'den sabotaja uğrayan 4 gemi için açıklama talep etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, BAE kara suları yakınlarında 4 ticari geminin sabotaja uğramasını "endişe verici" olarak niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, farklı ülkelerden 4 ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramasının "endişe verici" olduğunu belirtti.  Musevi, Umman Denizi'nde 4 ticari geminin sabotaja uğramasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı sitesinde yaptığı yazılı açıklamada olayın aydınlatılmasını istedi.  Olayın gemicilik faaliyetlerine ve geçiş güvenliğine yönelik olumsuz etkilerine dikkati çeken Musevi, "bölgenin güvenliğine zarar vermek isteyenlere, kötü niyetlilerin komplolarına ve dış faktörlerin maceralarına karşı bölgedeki ülkelerin uyanık olması gerektiğini" ifade etti. 

BAE Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı belirtilmişti. Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, daha fazla ayrıntı paylaşılmadan konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı. Fuceyra Limanı, Hürmüz Boğazı'na 70 mil uzaklıkta yer alıyor.

(AA)

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