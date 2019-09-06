Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7084
  • 6,3089
  • 276.78
  • 100164
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran, AB'ye ilan etti! Resmen askıya aldılar

İran, AB'ye ilan etti! Resmen askıya aldılar

İran, AB'ye ilan etti! Resmen askıya aldılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki araştırma ve geliştirme ile ilgili taahhüdünü resmen askıya aldığını ilan ettiğini duyurdu.


İran'da yayın yapan ParsToday, Musevi'nin konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi. Habere göre Musevi açıklamasında, İran Dışişleri Bakanı Zarif´in, AB Dış Politika Komiseri Federika Mogherini´ye bir mektup göndererek bu taahhüdün askıya alındığını bildirdiğini ifade etti.
 
Musevi, "İran Dışişleri Bakanı, bugün, Mogherini´ye bir mektup göndererek, Amerika´nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran aleyhine uygulanan ambargolar ve 3 Avrupa ülkesinin nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmedeki acziyetinden dolayı İran´ın nükleer alandaki araştırma ve geliştirme taahhüdünü askıya aldığını bildirdi" ifadesini kullandı.
 
Musevi'nin, İran´ın taahhüdünün durdurulmasının detaylarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) bildirileceğini belirttiği; yine mektupta İran´ın iyi niyet göstergesi olarak nükleer anlaşmada kalan taraflarla tüm düzeylerde görüşmelerine devam etmeye hazır olduğu da vurgulandı.
 

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu Kıratlı o iddialara ateş püskürdü!
Demet Özdemir'den tatsız pişti
Hande zammı
Alişan'dan zorunlu ihbar
Aslı Enver'den tektaş çıkışı! 'Size ne oluyor ki?'
<p>Araç sürücüsü ise uyuyan çocuğa aldırmadan yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına san

İstanbul´da İlginç Görüntü... Otomobilin Arka Camındaki Çocuğu Görenler Şaşkına Döndü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Buzdolabına konulmaması gereken gıdalar

İstanbul'un Fethi ve Bilinmeyenleri