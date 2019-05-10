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İran: ABD'nin tutumunu dikkate almayacağız

İran: ABD'nin tutumunu dikkate almayacağız

İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand, "ABD'nin tutumunu dikkate almayacağız, ihracatımıza devam edeceğiz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrolünde muafiyete devam etmeyeceği kararının ardından Tahran'ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor. 
 
Konuya ilişkin açıklama yapan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand, "Kesin şudur ki petrol ihracatımıza devam edeceğiz ABD tutumunu dikkate almayacağız petrol ihracatında komşularımızla başka yollar bulmaya çalışacağız" dedi. 

Büyükelçi Farazmand Türkiye ile nasıl bir çözüm bulunacağı sorusuna, "AB ile kurulan INSTEX mekanizması olabilir ya da bu durumdan kurtulmak için yerel paralarla ticaret olabilir" yanıtını verdi. 
 
ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlarda Türkiye dahil 8 ülkeye verdiği muafiyeti uzatmayacağını duyurmuştu. 

(İHA)

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