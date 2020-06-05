İran, ABD'li eski asker Michael White'ı serbest bıraktı

White, İran’a Temmuz 2018’de gerçekleştirdiği bir turistik gezi sırasında gözaltına alınmış, Ocak 2019’da ‘casusluk suçlamasıyla’ tutuklanmış,13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. bu arada ABD’de ‘Ticaret yaptırımlarını delme’ suçlamasından 2019’da tutuklanan İranlı Bilim adamı Dr. Sirous Asgari’nin ülkesine geri gönderilmişti.