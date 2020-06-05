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  3. İran, ABD'li eski asker Michael White'ı serbest bıraktı
05 Haziran 2020 Cuma 02:34 | Son Güncelleme:

İran, ABD'li eski asker Michael White'ı serbest bıraktı

İran, ABD'li eski asker Michael White'ı serbest bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 683 gündür tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetlerinde görevli asker Michael White'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

White, İran’a Temmuz 2018’de gerçekleştirdiği bir turistik gezi sırasında gözaltına alınmış, Ocak 2019’da ‘casusluk suçlamasıyla’ tutuklanmış,13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. bu arada ABD’de ‘Ticaret yaptırımlarını delme’ suçlamasından 2019’da tutuklanan İranlı Bilim adamı Dr. Sirous Asgari’nin ülkesine geri gönderilmişti.

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