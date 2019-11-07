İran: ABD ve İsrail, Lübnan ile Irak'ta komplo kurdu

İran devlet medyasındaki haberlere göre Bakıri, Kum kentinde düzenlenen bir askeri törende yaptığı konuşmada, Irak'ta 1 Ekim'den itibaren devam eden ve 254 göstericinin hayatını kaybettiği gösteriler ile Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan ve Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakıri, ABD ve İsrail'in, seçimle iş başına gelen hükümetlerin yerine kendilerine bağlı yönetimleri iktidara taşımak için Irak ve Lübnan'da komplo kurduğunu ve halkların haklı taleplerini kendi çıkarları için kullandığını ileri sürdü. İran Genelkurmay Başkanı ayrıca, "ABD ve İsrail, Irak ile Lübnan halklarını kendi ülkelerinin makamlarından uzaklaştırmak istiyor. Bu ülkelerdeki (Şii) dini mercilerle halk ise ABD ve İsrail'in komplolarına karşı koyuyor." dedi.

AA