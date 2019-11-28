Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7708
  • 6,3563
  • 270.438
  • 106774
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran 8 CIA ajanını yakaladığını açıkladı

İran 8 CIA ajanını yakaladığını açıkladı

İran 8 CIA ajanını yakaladığını açıkladı

İran'da benzin zammı gösterileriyle ilgili 8 kişi Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişilerden 6'sının gösterilerde CIA'in talimatlarını yerine getirdiği, 2 kişinin ise yurt dışına bilgi aktarımında bulunduğu ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gazeteci kılıfıyla faaliyet yürüttükleri belirtilen kişilerin CIA'den mali destek aldıkları öne sürüldü.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

(AA)


'Keşke zaman burada dursa'
Gülşen'den ilginç kutlama: Yoldaşım, kıymetli bebelağım
Özge Özpirinçci'yi sevindiren haber! O dadıya hapis cezası
Türkiye'ye dönen Can Yaman umduğunu bulamadı! Böyle karşılandı
Haluk Bilginer'den İrem Sak'a olay yanıt!
<p>Burdur kent merkezine 150, Altınyayla ilçesine 25, Muğla´nın Fethiye ilçesine 90 kilometre mesafe

Karanlıkdere Kanyonu´nda Sonbahar Güzelliği

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kimler fazla mesai ücreti alamaz? Yargıtay kararını verdi

YPG/PKK'nın tünel kazarak karargaha çevirdiği okul görüntülendi