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Irak'taki tarla yangınlarında 15 çiftçi öldü

Irak'taki tarla yangınlarında 15 çiftçi öldü

Irak’ta devam eden tarla yangınlarında son 2 gün içeresinde 770 dönüm kül olurken, 15 çiftçi hayatını kaybetti.

Irak’ta yaklaşık iki haftadır devam eden tarla yangınları can aldı. Yangınlarla ilgili açıklama yapan Irak Çiftçiler Birliği Başkanı Hasan Nasif Tumeymi, meydana gelen yangınların ülkenin ekonomisine bir sabotaj olduğunu ileri sürerek söz konusu yangınlarda 15 çiftçinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kerkük, Diyala, Musul ve Selahattin illerindeki yangınları “Katliam” olarak nitelendiren Nasif Tumeymi, Başbakan Adil Abdülmehdi’yi müdahaleye çağırarak, Kerkük’te 6, Selahattin’de 4, Musul’da 5 çiftçinin yangınlarını söndürmeye çalışırken, hayatlarını kaybettiğini bildirdi. Yangınlarla ilgili açıklama yapan Irak Sivil Savunma Müdürlüğü ise son 2 gün içeresinde 770 dönüm buğday ve arpa tarlasının kül olduğunu duyurdu. Son 30 yılın en yağışlı kış mevsimini geçiren Irak’ta yetişen ekinlerin ihtiyacını karşıladığı için ithal buğday ve arpaların devam etmesini isteyenler tarafından ülkenin milli gelirine sabotaj olduğu iddia ediliyor.

İHA

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