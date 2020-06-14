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  3. Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi!
14 Haziran 2020 Pazar 00:44 | Son Güncelleme:

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi!

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi!

Irak'ın başkent Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 2 adet katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Irak’ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Açıklamada, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

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