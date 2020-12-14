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  • Irak'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma
14 Aralık 2020 Pazartesi 08:38 | Son Güncelleme:

Irak'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma

Irak'ta terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma
AA

Irak'ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı. Olayda 3 terörist yaralanırken 1 Peşmerge hayatını hayatını kaybetti.

Irak'ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı. Olayda 3 terörist yaralanırken 1 Peşmerge hayatını hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek isteyen PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.

Kaynaklar, Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan terör örgütü PKK aracına ateş açtığı ve bunun sonucunda 3 teröristin ağır yaralandığını kaydetti.

1 PEŞMERGE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.

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