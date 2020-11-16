  • $7,6755
  • 9,0996
  • 467.21
  • 1291.29
  • Haberler
  • Dünya
  • Irak'ta su yetersizliğinden Suudi Arabistan tarım yatırımı yapmayacağını açıkladı
16 Kasım 2020 Pazartesi 07:38 | Son Güncelleme:

Irak'ta su yetersizliğinden Suudi Arabistan tarım yatırımı yapmayacağını açıkladı

Irak'ta su yetersizliğinden Suudi Arabistan tarım yatırımı yapmayacağını açıkladı
AA

Suudi Arabistan, Irak'ın güney ve güneybatısında tarım ve hayvancılık için yatırım yapmaya karar verdi ancak su kıtlığından dolayı bundan vazgeçti. İki ülke arasında son haftalarda yoğun heyet ziyaretleri sonucunda birçok alanda çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

Irak Tarım Bakanı Muhammed Kerim, ülkenin güney ve güneybatısındaki çöl bölgesinde tarım ve hayvancılık için hazırlanan 1 milyon 700 bin dönümlük araziye Suudi Arabistan'ın yatırım yapmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

AA'nın aktardığı haberde, Irak İnews televizyon kanalına konuşan Kerim, Suudi Arabistanlıların, çöl bölgelerine yatırım yapmaya niyetli olduklarını ancak su kıtlığından dolayı bundan vazgeçtiklerini söyledi.

Musenna vilayetinde 400 bin dönüm, Necef'te 600 bin dönüm ve ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde yaklaşık 700 bin dönümlük araziyi hazırladıklarını ifade eden Kerim, Suudi Arabistanlıların, 50 yıl yetecek su varlığı şartıyla hayvancılık alanında yatırım yapmalarının beklendiğini ancak 5 yıl yetecek su bulunduğunu kaydetti.

İki ülke arasında son haftalarda yoğun heyet ziyaretleri sonucunda birçok alanda çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

<p class='MsoNormal'><span>SMA tip 1 hastası 17 aylık Mirhan Deniz Sincanlı için başlatılan yardım

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.