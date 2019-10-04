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Irak'ta Sadr'dan hükümete 'istifa ve erken seçim' çağrısı

Irak'ta Sadr'dan hükümete 'istifa ve erken seçim' çağrısı

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr, ülkedeki gerginliği sona erdirmek için hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Adil Abdulmehdi liderliğindeki hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Iraklıların kanının dökülmesi karşısında sessiz kalamayız. Hükümetin istifasıyla akan kanı durdurun. Birleşmiş Milletlerin himayesinde erken seçim yapalım."

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr, daha önce yaptığı açıklamada, Sairun Koalisyonu milletvekillerinden, "halkın talepleri yerine getirilinceye kadar meclis çalışmalarını askıya almalarını" istemişti. 

Bunun üzerine akşam saatlerinde Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, meclisteki milletvekillerinin   çalışmalarını askıya aldıklarını açıklanmıştı.

Sairun Koalisyonunun, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 54 milletvekili bulunuyor. 

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.   (AA)

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