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  3. Irak'ta koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 77 kişi öldü!
07 Eylül 2020 Pazartesi 21:20 | Son Güncelleme:

Irak'ta koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 77 kişi öldü!

Irak'ta koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 77 kişi öldü!
AA

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 77 artarak 7 bin 589'a ulaştı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte ülke genelinde 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 314 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 589'a, toplam vaka sayısının ise 264 bin 684'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, 4 bin 299 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 202 bin 859'a ulaştığını bildirdi.

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