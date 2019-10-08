Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8346
  • 6,3938
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi

Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi

Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki kentlerde internet erişimi yeniden engellendi.

Irak'ın büyük bölümünde hükümet karşıtı gösterilerin durulmasının ardından dün akşam saatlerinde verilen internet erişimi tekrar kesildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hariç ülkenin genelinde internet kesintisi yaşanıyor.

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler nedeniyle hükümet, başkent Bağdat ve ülkenin güneyinde internet erişimini durdurmuştu.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay Sarıkaya paylaştı, ayakkabıları tartışma konusu oldu
Amerika'ya bir tepki de Yıldız Tilbe'den!
İlk filmi için anlaşma sağladı
Danla Bilic'in yeni imajı sosyal medyayı salladı
Sular durulmuyor! Bir hamle de Yaşar İpek'ten

Milli Savunma Bakanlığı Türk Askerlerini Paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzun boyluların zorlu hayaı

Milli sensörlü dedektörlerin yerli uydulara entegrasyonu başladı