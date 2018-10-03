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Irak'ta hükümeti kurma görevi Şiilerin bağımsız adayı Abdulmehdi’ye verdi

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Irak’ın yeni cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Şiilerin bağımsız adayı Adil Abdulmehdi’ye verdi.

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Meclisten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Salih’in yeni hükümeti kurma görevini Abdulmehdi’ye verdiği belirtildi.

Abdulmehdi’nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, Şii Yüksek İslami Konseyi kurucuları arasında yer alıyordu. Abdulmehdi, buradaki görevinden istifa etmişti.

Celal Talabani döneminde Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, Haydar el-İbadi döneminde ise Petrol Bakanlığı görevi yapan Abdulmehdi, bu görevlerinden de istifa ederek ayrılmıştı.

(AA)

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