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Irak'ta hükümet karşıtı gösteri: 2 ölü

Irak'ta hükümet karşıtı gösteri: 2 ölü

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Nasıriye kentinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu iki protestocu hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Irak'ın Zikar vilayetinin merkezinde bulunan Nasıriye kentindeki "Zeytun Köprüsü"nde göstericiler güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Güvenlik güçleri, eylemcileri dağıtmak için gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale etti. Olayda göstericilerden ikisi öldü, 35'i yaralandı.

IRAK'TA KANLI GÖSTERİLER SÜRÜYOR  

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.


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