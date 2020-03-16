Irak'ta düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi yaralandı

Tuzhurmatu Polisi Müdürü Mustafa Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu ilçe merkezinde bomba yüklü bir motosikletin uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Söz konusu motosikletin ilçede pazar yerinin bulunduğu bir meydanda park halinde olduğunu aktaran Hasan, saldırıda 6 sivilin yaralandığını, bazı iş yerlerinde ise maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Hasan saldırının faillerine ilişkin henüz bir bilgi edinilemediğini kaydetti.

Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



AA