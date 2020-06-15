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  3. Irak'ta askerlere 'siyasi görüş belirtme yasağı' getirildi
15 Haziran 2020 Pazartesi 14:18 | Son Güncelleme:

Irak'ta askerlere 'siyasi görüş belirtme yasağı' getirildi

Irak'ta askerlere 'siyasi görüş belirtme yasağı' getirildi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, askeri personele "siyasi görüş belirtme yasağı" getirdi.

Kazımi’nin talimatını içeren resmi yazı, Savunma Bakanlığı, Terörle Mücadele Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Haşdi Şabi’ye iletildi.

Talimat kapsamında, söz konusu birimlere bağlı tüm askeri personelin basın açıklamasında bulunmaması istendi. Askeri personele ayrıca, siyasi görüşlerini sosyal medya platformları aracılığıyla da bildirme yasağı getirildi.

AA

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