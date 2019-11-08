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  3. Irak'ta ABD askeri üssüne 17 adet katyuşa füzesi atıldı

Irak'ta ABD askeri üssüne 17 adet katyuşa füzesi atıldı

Irak'ta ABD askeri üssüne 17 adet katyuşa füzesi atıldı

Irak Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin konuşlandığı Musul'daki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne 17 füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlığa bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan yazılı açıklama, Musul'un güneyindeki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne 17 adet katyuşa füzesi atıldığı, saldırının can kaybına yol açmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı kaydedildi.

Musul'un güneyinde ve kent merkezine 70 kilometre mesafede yer alan askeri hava üssü, terör örgütü DEAŞ'tan alındığı 2016'dan bu yana ABD askerlerince kullanılıyor.

Amerikan askerleri, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında, söz konusu hava üssünde Irak güvenlik güçlerine danışmanlık hizmeti veriyordu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Temmuz 2017'de Musul'dan büyük oranda temizlenmesine rağmen, örgüt unsurları özellikle kentin kırsal bölgelerinde konuşlanmaya devam ederek zaman zaman saldırılar düzenliyor.  (AA)


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