Irak'ta 514 yabancı DEAŞ üyeliğinden suçlu bulundu

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 2017 sonundan bu yana terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yabancı uyruklu 810 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, bu kişilerden 514'ünün Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanarak hüküm giydiği, 11 kişinin beraatine karar verildiği, 44 sanığın ise yargılamasının sürdüğü aktarıldı.

Gözaltındaki 202 şüphelinin henüz mahkemeye sevk edilmediği ve sorgu sürecinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, kalan 39 kişi hakkında ise bilgi verilmedi.

Terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları gerekçesiyle suçlu bulunan yabancılara verilen cezalara ilişkin de bilgi paylaşılmayan açıklamada, "Yabancı ülke büyükelçiliklerinin davaları takip etmeleri için yargılamalar Bağdat'ta yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

Kanunda idam ya da müebbet hapis öngörülüyor

Irak'ta DEAŞ mensubu olmakla suçlanan kişiler Terörle Mücadele Kanununun 4. maddesine göre yargılanıyor. Söz konusu madde, bu kapsamda suçlu bulunan kişilere idam ya da müebbet hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Irak güvenlik güçleri 2014-2017 yıllarında çok sayıda kişiyi DEAŞ mensubu oldukları gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük oranda geri almıştı.

AA