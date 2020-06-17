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  3. Iraklı milletvekili karantinadan kaçtı!
17 Haziran 2020 Çarşamba 13:50 | Son Güncelleme:

Iraklı milletvekili karantinadan kaçtı!

Iraklı milletvekili karantinadan kaçtı!

Irak Meclisi'nde 2. koronavirüs vakası teşhis edilirken, virüse yakalanan diğer milletvekilinin karantinadan kaçması ülkenin gündemine oturdu.

Özellikle Mayıs ayından sonra koronavirüs vakalarının büyük ölçüde arttığı Irak’ta 2 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi. Virüse yakalanan milletvekili Mahasin el-Sadun, Musul kentinde kaldığı karantinadan kaçtığı iddiaları üzerine harekete geçen Irak Sağlık Bakanlığı milletvekili hakkında dava açtı. Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, koronavirüs tespit edilen ve Musul’daki hastanede karantinaya alınan bir milletvekilinin zorla hastaneden çıkması üzerine dava açtığını söyledi.

El-Temimi açıklamasında toplumda kati olarak hastalık yaymak suçundan milletvekili hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Musul İl Sağlık Müdürlüğü milletvekili el-Sadun’nun 3 korumasıyla birlikte karantinaya alındıkları hastaneden kaçarak görevlilere saldırdığını ifade ederken, el-Sadun kendisinde koronavirüs olmadığını iddia etti.

İHA

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