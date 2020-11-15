15 Kasım 2020 Pazar 15:02 | Son Güncelleme:
Irak'ın toplam iç ve dış borcu 70 milyar dolar oldu
AA
Irak Meclisi Maliye Komisyonu Başkanı Cuburi, Irak'ın toplam borcunun 70 milyar dolar olduğunu belirterek, 24 milyar dolarının dış borç, 46 milyar dolarının da iç borç olduğunu açıkladı.
Irak'ın toplam iç ve dış borcunun 70 milyar dolar olduğu bildirildi.
AA'da yer alan habere göre, Irak Meclisi Maliye Komisyonu Başkanı Heytem Cuburi, yaptığı açıklamada, "Irak'ın toplam borcu 70 milyar dolar." dedi.
Cuburi, bunun 24 milyar dolarının dış borç, 46 milyar dolarının da iç borç olduğunu aktardı.
Hükümetin 2 aydır geciken memur maaşlarının ödenebilmesi için hazırladığı Mali Açık ve Borç Yasası, 12 Kasım'da Meclis'te kabul edilmişti.
Bu yasaya göre hükümet, Merkez Bankası ve diğer kamu bankalarından borç alarak memur maaşlarını ödeyebilecek.