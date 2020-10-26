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  • Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in halefi İzzet el-Duri öldü
26 Ekim 2020 Pazartesi 21:24 | Son Güncelleme:

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in halefi İzzet el-Duri öldü

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in halefi İzzet el-Duri öldü

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yardımcısı İzzet İbrahim el-Duri'nin öldüğü açıklandı.

Baas tarafından yapılan açıklamada, Irak hükümeti ve ABD tarafından aranan Saddam’ın yardımcısı İzzet el-Duri’nin ölüm nedenine yer verilmedi. 2003’te Saddam rejiminin devrilmesinin ardından yakalanamayan ve ABD tarafından aranan el-Duri, Saddam Hüseyin’in 2006’da idam edilmesi üzerine yasaklı Irak Baas Partisi’nin başkanı seçilmişti. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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