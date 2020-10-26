26 Ekim 2020 Pazartesi 21:24 | Son Güncelleme:
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in halefi İzzet el-Duri öldü
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yardımcısı İzzet İbrahim el-Duri'nin öldüğü açıklandı.
Baas tarafından yapılan açıklamada, Irak hükümeti ve ABD tarafından aranan Saddam’ın yardımcısı İzzet el-Duri’nin ölüm nedenine yer verilmedi. 2003’te Saddam rejiminin devrilmesinin ardından yakalanamayan ve ABD tarafından aranan el-Duri, Saddam Hüseyin’in 2006’da idam edilmesi üzerine yasaklı Irak Baas Partisi’nin başkanı seçilmişti.