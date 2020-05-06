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  3. Irak'ın başkentindeki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 3 roket düştü

Irak'ın başkentindeki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 3 roket düştü

Irak'ın başkentindeki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 3 roket düştü

Irak'ın başkentindeki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç roket düştü. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç Katyuşa roketi düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

 Irak'ın başkentindeki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç roket düştü. 

 Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç Katyuşa roketi düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. 

Roketlere ait fırlatma teçhizatının, havalimanına yakın al-Bakriya bölgesinde bulundu. Irak’ta daha önce Çin’e ve ABD’ye ait petrol tesislerine roketle saldırılar düzenlenmişti.


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