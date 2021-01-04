04 Ocak 2021 Pazartesi 00:55 | Son Güncelleme:
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: PKK Kerkük'te uyuşturucuyla zehirliyor
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kerkük kentinde piyasaya uyuşturucu sürerek gençleri zehirlemeye başladığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salihi, yıllardır Irak Türkmen Cephesi kadrolarına karşı suikastlar düzenleyen terör örgütünün bu kez Kerkük’te uyuşturucu ticaretine başladığı bilgisini paylaştı. ITC Başkanı, Irak’taki terör örgütlerine karşı başlatılan mücadelenin PKK’yı da kapsaması gerektiğine vurgu yaptı.