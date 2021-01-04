Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: PKK Kerkük'te uyuşturucuyla zehirliyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salihi, yıllardır Irak Türkmen Cephesi kadrolarına karşı suikastlar düzenleyen terör örgütünün bu kez Kerkük’te uyuşturucu ticaretine başladığı bilgisini paylaştı. ITC Başkanı, Irak’taki terör örgütlerine karşı başlatılan mücadelenin PKK’yı da kapsaması gerektiğine vurgu yaptı.