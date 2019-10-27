Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Irak, Suudi Arabistan'ın iki televizyon kanalını kapattı

Irak, Suudi Arabistan'ın iki televizyon kanalını kapattı

Irak, Suudi Arabistan'ın iki televizyon kanalını kapattı

Irak, Suudi Arabistan'a ait iki televizyon kanalı Alarabiya ve Al Hadath'in ülke içinde çalışmasını durdurdu.

Alarabiya televizyon kanalı internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle ülkede çalışmasını durdurduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Irak polisinin Alarabiya ve Al Hadath tv kanallarının ofisini basarak muhabirlerin ruhsatlarının olmaması nedeniyle herhangi bir gazetecilik faaliyetinde bulunmamalarını istedi.

Kanalların çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin "Irak kentlerindeki protestoların sürekli takip edilerek yayınlarda aktarılması olduğu" bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan Irak makamlarından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi
Zehra'ya evlilik izni çıkmadı: Yaşı küçük
'Yoruluyorum ama mutluyum'
Kalabalık seyirci heyecanlandırdı
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a gönderme!
<p>Milli Savunma Bakanlığı Twitter´dan yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit ed

Teröristlere Ait Tüneller Kapatılıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yedi medeniyetin izlerini taşıyan kalede tarihe yolculuk

Emekliye güzel haber! Maaşlara intibak ayarı geliyor