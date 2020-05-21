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  3. Irak hükümetinden ilk yurt dışı ziyaret Suudi Arabistan'a
21 Mayıs 2020 Perşembe 22:22 | Son Güncelleme:

Irak hükümetinden ilk yurt dışı ziyaret Suudi Arabistan'a

Irak hükümetinden ilk yurt dışı ziyaret Suudi Arabistan'a

Irak'ta iki hafta önce kurulan yeni hükümetin Maliye Bakanı Ali Allavi'nin, Başbakan Mustafa el-Kazımi'yi temsilen Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamda, Maliye Bakanı Ali Allavi'nin Başbakan Mustafa el-Kazımi'yi temsilen Suudi Arabistan'a gittiği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan ziyaretinde Allavi'nin, ikili ilişkilerin yan sıra, bölgedeki ekonomik durum ve yatırım konularını ele alacağı ifade edildi.

Allavi'nin Suudi Arabistan ziyareti, Kazımi başbakanlığında kurulan yeni Irak hükümetinin ilk yurt dışı teması anlamına geliyor. 


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