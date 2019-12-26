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  3. Irak Cumhurbaşkanı Salih meclis başkanlığına istifa dilekçesini sundu

Irak Cumhurbaşkanı Salih meclis başkanlığına istifa dilekçesini sundu

Irak Cumhurbaşkanı Salih meclis başkanlığına istifa dilekçesini sundu

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Esad İdani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Bina Koalisyonu'nun adayı Esad İdani'ye hükümeti kurma teklifi sunmayacağını içeren yazıyı Meclis'e gönderdiği belirtildi. 

Meclis'ten en büyük koalisyonla ilgili çelişkili bilgiler aldığını vurgulayan ve kendisine yönelik siyasi baskılara işaret eden Salih, baskıların devam etmesi halinde Cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya hazır olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Salih'in şu ifadeleri yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmeye hazır olduğumu ve bunu Meclis'teki milletvekillerinin tasarrufuna bırakacağımı bildiriyorum. Onlar, halkın temsilcileri olarak uygun olana karar verecekler. Halka hizmet etmeyen bir mevkiden hayır gelmez."

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e, İran'a yakın Şii siyasi tarafların başbakan adaylarını kabul ettirmek için baskı uyguladığı ifade ediliyor. 

AA


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