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  3. Irak Cumhurbaşkanı Salih: Irak'ın komşu ülkelere saldırı noktası olmasını kabul etmeyiz

Irak Cumhurbaşkanı Salih: Irak'ın komşu ülkelere saldırı noktası olmasını kabul etmeyiz

Irak Cumhurbaşkanı Salih: Irak'ın komşu ülkelere saldırı noktası olmasını kabul etmeyiz

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkesinin komşu ülkelere karşı saldırı noktası olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

ABD'nin New York kentinde BM'nin 74'üncü Genel Kurulu'na hitap eden Salih, "Orta Doğu'da savaş ve çatışmalar yaşanıyor. Bu krizlerden birleşerek çıkmamız lazım. Irak'ın komşu ülkelerimize saldırı noktası olmasını kabul etmeyiz." dedi.

Salih, Irak'ta olumlu gelişmelerin yaşanacağını belirterek, "Körfez ve Suudi Arabistan'ın güvenliğinin hedef alınması riskli bir gelişmedir. Irak olarak bu yaşananlardan kaygılıyız. İran ile de ortak çıkarlarımız söz konusu. Ülkemizin güvenliği ve istikrarı Körfez ve bölge ülkelerinin güvenliğine bağlıdır." diye konuştu.

Filistin meselesinin adil çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden Salih, "Filistin halkının bağımsız devletini oluşturmasında yanında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

Salih, Yemen'deki savaşın da son erdirilmesini dilediklerini ifade etti.

Arap ve bölge ülkeleriyle ilişkilerinin geliştiğini aktaran Salih, "İran ve kuzey komşumuz Türkiye ile ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çaba harcıyoruz." şeklinde konuştu.

Bağdat merkezi hükümetiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında askıda bulunan sorunların anayasayı esas alan çözümü için olumlu havanın oluştuğunu ifade eden Salih, BM Irak Temsilciliğinin bu konudaki rolünün önemli olduğunu söyledi.

Berhem Salih, Irak'ın terörden çok çektiğini dile getirerek, "DEAŞ, Irak'ı yıkmak için sinsi bir projeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı, dünyadaki yolsuzluk, kaçakçılık ve radikal fikirlerle mücadele edilmesi için uluslararası koalisyon kurulması çağrısında da bulundu.  (AA)

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