Irak Başbakanı Kazımi, Ürdün Kralı'yla bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinin açıklamasına göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün’ü ziyaret eden Kazımi, başkent Amman’da Kral 2. Abdullah ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konuları ele alındı.

Kazımi, Ürdün’den önce Türkiye’yi ziyaret etmişti.