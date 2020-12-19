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  • Irak Başbakanı Kazımi, Ürdün Kralı'yla bir araya geldi.
19 Aralık 2020 Cumartesi 21:34 | Son Güncelleme:

Irak Başbakanı Kazımi, Ürdün Kralı'yla bir araya geldi.

Irak Başbakanı Kazımi, Ürdün Kralı'yla bir araya geldi.
AA

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konuları ele alındı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinin açıklamasına göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün’ü ziyaret eden Kazımi, başkent Amman’da Kral 2. Abdullah ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konuları ele alındı.

Kazımi, Ürdün’den önce Türkiye’yi ziyaret etmişti.

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