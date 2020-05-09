Irak Başbakanı Kazımi: Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı hükümet sarayında kabul etti.

AA'nın aktardığı habere göre, "Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz." diyen Kazımi, Türkiye ile ekonomi ve terörle mücadele alanındaki iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

Büyükelçi Yıldız da güvenoyu alması nedeniyle Kazımi'yi tebrik etti.

Irak'ta, Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesi, 3 gün önce 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti.

'IRAK TERÖRE YATAKLIK YAPMAYACAK VE HİÇBİR ÜLKEYE SALDIRI NOKTASI OLMAYACAK'



Açıklamaya göre, Irak Başbakanı, hükümet sarayında ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Mathew Tueller ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrc Mescidi'yi ayrı ayrı kabul etti.

Tueller ile görüşmesinde Kazımi, ABD ile güvenlik, ekonomik, terörle mücadele ve bölgenin istikrarı konsunda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kazımi, "Irak'ın, yabancı güçlerin çıkarlarının gerçekleştiği alan olmasını kabul etmeyiz." dedi.

ABD Büyükelçisi Tueller de Bağdat yönetimini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

Kazımi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi ile görüşmesinde de İran ve tüm komşu ülkelerle ilişkileri geliştireceklerini belirterek, "Irak, teröre yataklık yapmayacak ve hiçbir ülkeye saldırı noktası olmayacak." ifadesini kullandı.

Mescidi de Irak ile tüm alanlardaki ilişkilerini güçlendirmek istediklerini aktardı.