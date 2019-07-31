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Irak: Bağdadi, Suriye'de ve yaralı

Irak: Bağdadi, Suriye'de ve yaralı

Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebubekir Bağdadi’nin halen Suriye’de bulunduğunu ve belkemiğine isabet eden şarapnel nedeniyle kısmi felç geçirdiğini açıkladı.

 Irak İçişçileri Bakanlığına bağlı “Şahin Hücreleri” adlı İstihbarat Birimi Başkanı Ebu Ali Basri yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebubekir Bağdadi’nin halen Suriye’de bulunduğunu belirterek, örgüte hakimiyetini kaybetmediği söyledi.

Ebubekir Bağdadi lakabıyla tanınan İbrahim Samarai’nin liderliğindeki örgütün Irak ve Suriye'de aldığı ağır darbe ve mağlubiyetin ardından örgütte istihbarat çalışmalarını artırdığını kaydeden Basri, “Bağdadi halen yabancı ve Arap uyruklu yandaşları arasında egemenliğini sürdürüyor. Musul, Ramadi, Selahattin ve Suriye’de kaybettiği üyelerinin yerine başkalarını yerleştirdi” dedi.

Basri açıklamasında, Bağdadi’nin, hava kuvvetlerinin Suriye’nin Hecin bölgesinde düzenlediği operasyonlarda belkemiğine isabet eden füze parçasıyla sırtından yaralandığını ve felç geçirdiğini bildirdi.

İHA

 

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