Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8889
  • 6,5553
  • 292.23
  • 120962
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Irak, ABD'ye resti çekti! 'Geri adım atmayacağız'

Irak, ABD'ye resti çekti! 'Geri adım atmayacağız'

Irak, ABD'ye resti çekti! 'Geri adım atmayacağız'

Irak yönetimi, meclisin 'ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması' için aldığı karardan geri adım atmayacağını duyurdu. Trump daha önce yaptığı açıklamada, "Irak askerlerimizi geri çekmemizi isterse hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız" sözlerine yer vermişti.

Irak Başbakanlık Basın Sözcüsü Vilyam Verde, yaptığı basın açıklamasında, "Hükümet, meclisin ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı karardan geri adım atmayacak." dedi.

Verde, Irak hükümetinin, ABD ile, askerlerinin DEAŞ'la mücadele amacıyla ülkede kalması için yeni anlaşma imzaladığı iddialarıyla ilgili, "Hükümet, böyle bir anlaşma imzalamadı." ifadelerini kullandı.

"Meclis, hükümet için tavsiye kararı aldı." diyen Verde, söz konusu kararın, tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını kapsadığını vurguladı.

Irak Meclisi'nde 5 Ocak'ta yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verilmişti.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız." demişti.

(AA)


Aşk yaşıyorlar mı? Ve Serenay konuştu!
Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'de manidar yanıt!
Reytinglerde ve sosyal medyada büyük kapışma!
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal düğüne damga vurdu!
Acun'un yeni sevgilisinden flaş hamle!
<p>Smart İş Makinaları AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Özgür Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamad

Yerli Mini ve Midi Ekskavatörde İhracat Hazırlığı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sıla ve Hazer Amani evlendi! İşte yılın ilk düğününden tüm detaylar...

Havacılık tarihine damga vuracak