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  3. Irak, 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.

Irak, 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.

Irak, 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.

Irak mahkemesi, 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ’a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.

Yerel medya, Irak mahkemesinin 3 Fransız vatandaşına, DEAŞ’a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdiğini duyurdu. Mahkeme yetkilisinin, “Kevin Gonu, Leonard Lopez ve Salim Mashou, Suriye topraklarında gözaltına alınmış ve 9 Fransız vatandaşı ile beraber Şubat ayında Irak yetkililerine teslim edilmiştir” dediği belirtildi.

(DHA)

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