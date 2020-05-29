İpler koptu! Bu kez güney komşusuna saldırabileceğini ilan etti

Korona virüsün ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı Çin, son haftalarda iki komşusuyla savaşın eşiğine geldi. Çinli üst düzey bir generalin sözleri, kelimenin tam anlamıyla dünyayı allak bullak etti.

Yeryüzünün en kalabalık ülkesi Çin, bu hafta özerk şehir Hong Kong'u tekrar yerinden oynatan ve protestolara yol açan Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti.

Çin'in ulusal marşına saygısızlığın suç sayılması gibi kimi maddelerin yer aldığı ve 'terörizm ile dış müdahaleye karşı oluşturulduğu' belirtilen yasa, ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada tarafından kınandı.

Saatler sonra ise Çin ve Hindistan gerilimi dünya gündeminin ilk sırasına oturdu. İki ülkeye ait askerlerin yumruk yumruğa kavga ettiği görüntülerin şoku bitmeden, nükleer silah sahibi Hindistan ve Çin arasındaki tansiyon yeni bir boyuta taşındı.

Çinli ve Hint askerleri arasında 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde Pangong Gölü ve Kuzey Sikkim'de yumruk yumruğa kavga yaşanmış, görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunun üzerine sınır hattında büyük bir askeri hareketlilik başladı.

İki ülke, tartışmalı Himalayalar sınırına binlerce asker sevk sevk etti. Çin'in Ladakh'taki hassas noktalara çadırlar kurup ordu birlikleri yerleştirdi. Hindistan ordusu ise Leh kentinde konuşlu piyade tümeninden bazı taburları 'teyakkuz bölgelerine' kaydırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkeye itidal çağrısı yaptığını, 1962'de savaşan Pekin'le Delhi arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini açıkladı. 58 yıl önce Çin'in Hindistan'ın kuzeydoğusuna girmesiyle başlayan ve Pekin'in askeri zaferiyle sonuçlanan savaşta, iki taraftan toplam 2000'den fazla asker yaşamını yitirmişti.

4250 metre yükseklikteki dağlık bir coğrafyada bir ay kadar süren savaşın ardından, ateşkes anlaşması imzalanmış ve iki ülke savaş öncesi sınırlarına dönmüştü.

ÇİN TAYVAN'A SALDIRABİLİ İDDİASI

Sabah'ta yer alan haberde bugün ise uluslararası haber ajansı Reuters sabah 05.41'de 'son dakika' koduyla Çin'den bir başka haberi duyurdu. Çinli üst düzey bir general, Tayvan'a saldırabileceklerini söyledi.

Çin Merkez Askeri Komisyonu Müşterek Kurmay Dairesi Başkanlığı'nın başındaki General Li Zuocheng, bağımsızlığı engellemek için askeri seçeneceğin masada olduğunu belirterek işgal sinyali verdi.

"Barışçıl birleşme imkanı ortadan kalkarsa, Halk Kurtuluş Ordusu olarak, bölücü entrikaları ve eylemleri kararlı şekilde dağıtmak için gerekli tüm adımları atacağız. Tayvan Boğazı'ndaki durumu dengelemek ve kontrol etmek için gerekli tüm önlemleri alma seçeneğini saklı tutuyor ve kuvvet kullanımı olmayacağına yönelik söz de vermiyoruz."

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