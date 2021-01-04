İntikam saldırısı bekleniyor! Suikastın yıl dönümünde kaos

İran Devrim Muhafızları eski generali Kasım Süleymani, ABD Başkanı Trump’ın talimatıyla 3 Ocak 2020’de bir İHA saldırısı sonucu Irak’taki Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmesinin 1. yıldönümünde büyük gösterilerle anıldı. Süleymani’nin memleketi Kirman’da mezarı başında, ayırca Bağdat’taki Tahrir Meydanı ile suikastin yaşandığı Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında da anma töreni ve gösteriler düzenlendi. Törende konuşan Irak’taki Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin geçen yıl çıkan yasanın uygulamaya konulması çağrısını yineledi. Bağdat’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge’de savunma teyakkuzuna geçildi.

Yeşil Bölge’deki askeri üsse belirli aralıklarla atılan füzeler nedeniyle askerler sürekli alarm halinde.

ALARM VERİLDİ



İran’ın mevcut Kudüs gücü komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani ise Tahran Üniversitesi’nde yapılan anma töreninde ‘Süleymani suikastına ABD’nin içinde dahi karşılık verilebilir’ dedi.Öte yandan ülkede İran’a yakın grupların gösteri çağrıları ve olası füze saldırılarına karşı güvenlik alarmı verildi. Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’den sonra ülkenin güvenlik politikalarının belirlenmesinde en büyük etkiye sahip isimlerin başında geliyordu. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.

SAVAŞ İHTİMALİ DEVAM EDİYOR



İran Savunma Bakanı Amir Hatami, dün ABD’den suikastın intikamının alınacağını belirtti. Tahran’ın veya bölgedeki milis güçlerin Süleymani suikastının yıl dönümünde ABD güçlerine yönelik saldırılar düzenleyeceğine dair istihbarat üzerine Washington yönetimi bölgeye ağır bombardıman uçakları ve donanma güçlerini sevketti. Öte yandan Tahran dün ABD’den intikam aldığı bir animasyon videosu yayınladı. Videonun bir bölümünde Trump’ın önüne ABD’li bir askerin atılması dikkat çekti.

ZARİF: İSRAİL PROVOKASYON PEŞİNDE



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’a karşı savaşa sokmak için İsrail ajanlarının Irak’taki ABD güçlerine saldırılar planladığına dair istihbarat elde ettiklerini bildirdi. Tümgeneral Yahya Rahim Safevi ise, İran’ın ABD’ye ait savaş gemilerini Basra Körfezi’nde birkaç saat içerisinde yok edebileceğini ifade etti.