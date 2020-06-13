İntihar ormanı olarak bilinen yerde Türk vatandaşlar intihar vakasıyla karşılaştı

Bahsi geçen cesedin bir erkeğe ait olduğu ve 20 gündür ormanda bulunduğu belirtildi.

Türk vatandaşlarının ihbarını değerlendiren Japon güvenlik güçleri, cesedi ağaçtan alındığı ifade edildi.

Japonya'da her yıl yüzlerce kişi intihar etmek için 'intihar ormanı' olarak bilinen Aokigahara'ya gidiyor.

HER YIL YÜZLERCE KİŞİ İNTİHAR EDİYOR

Ormanlar insanların rahatlatıcı aktiviteler, temiz hava almak için tercih ettiği yerler olsa da, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteğindeki Aokigahara Ormanı, intihar amaçlı kullanılıyor.

(DHA)