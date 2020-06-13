13 Haziran 2020 Cumartesi 17:05 | Son Güncelleme:
İntihar ormanı olarak bilinen yerde Türk vatandaşlar intihar vakasıyla karşılaştı
Japonya'da Fuji Dağı'nın kuzeybatısında yer alan ve intihar ormanı olarak bilinen Aokigahara Ormanı'nı ziyaret eden Türk vatandaşları, bir kişinin ağaca asılmış bedeniyle karşılaştı.
Bahsi geçen cesedin bir erkeğe ait olduğu ve 20 gündür ormanda bulunduğu belirtildi.
Türk vatandaşlarının ihbarını değerlendiren Japon güvenlik güçleri, cesedi ağaçtan alındığı ifade edildi.
Japonya'da her yıl yüzlerce kişi intihar etmek için 'intihar ormanı' olarak bilinen Aokigahara'ya gidiyor.
HER YIL YÜZLERCE KİŞİ İNTİHAR EDİYOR
Ormanlar insanların rahatlatıcı aktiviteler, temiz hava almak için tercih ettiği yerler olsa da, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteğindeki Aokigahara Ormanı, intihar amaçlı kullanılıyor.
(DHA)