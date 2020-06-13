Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İntihar ormanı olarak bilinen yerde Türk vatandaşlar intihar vakasıyla karşılaştı
13 Haziran 2020 Cumartesi 17:05 | Son Güncelleme:

İntihar ormanı olarak bilinen yerde Türk vatandaşlar intihar vakasıyla karşılaştı

İntihar ormanı olarak bilinen yerde Türk vatandaşlar intihar vakasıyla karşılaştı

Japonya'da Fuji Dağı'nın kuzeybatısında yer alan ve intihar ormanı olarak bilinen Aokigahara Ormanı'nı ziyaret eden Türk vatandaşları, bir kişinin ağaca asılmış bedeniyle karşılaştı.

Bahsi geçen cesedin bir erkeğe ait olduğu ve 20 gündür ormanda bulunduğu belirtildi.

Türk vatandaşlarının ihbarını değerlendiren Japon güvenlik güçleri, cesedi ağaçtan alındığı ifade edildi.

Japonya'da her yıl yüzlerce kişi intihar etmek için 'intihar ormanı' olarak bilinen Aokigahara'ya gidiyor.

HER YIL YÜZLERCE KİŞİ İNTİHAR EDİYOR

Ormanlar insanların rahatlatıcı aktiviteler, temiz hava almak için tercih ettiği yerler olsa da, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteğindeki Aokigahara Ormanı, intihar amaçlı kullanılıyor.

(DHA)

Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti
FETÖ şüphelisi dolapta yakalandı
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Düşmana vereceğimize havaya uçuralım
Galatasaray'a transferini doğruladı
Milli Savunma Bakanı Akar, bahriye subayının fedakarlığını karşılıksız bırakmadı

Milli Savunma Bakanı Akar, bahriye subayının fedakarlığını karşılıksız bırakmadı

Survivor'da yürekler ağza geldi! Nisa 3 metre yükseklikten düşt&#

Survivor'da yürekler ağza geldi! Nisa 3 metre yükseklikten düştü, Elif hastanelik oldu!

Haftanın fotoğrafları (5-11 Haziran 2020)

Haftanın fotoğrafları (5-11 Haziran 2020)

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 93 s&

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 93 sığınmacı kurtarıldı